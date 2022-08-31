ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях — Боррель 31 августа, 18:13 Паспорта РФ, выданные на оккупированных территориях Украины, не будут признавать в ЕС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Евроcоюз не будет признавать паспорта РФ, которые были выданы на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель во время брифинга по итогам неформальной встречи глав МИД стран-членов Евросоюза.

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«Мы согласились, что паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаваться», — сказал он.

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11 июля российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России для всех украинцев.

В МИД Украины назвали указ Путина юридически ничтожным и не имеющим правовых последствий для Украины.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, в Украине могут ввести уголовную ответственность за получение российского паспорта.

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