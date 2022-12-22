Пашинян обвинил военных РФ в неспособности выполнять свои «миротворческие» обязательства

22 декабря, 10:46
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Военные РФ не способны контролировать ситуацию в Карабахе (Фото:tvc)

Военные РФ не способны контролировать ситуацию в Карабахе (Фото:tvc)

Глава правительства Армении Никол Пашинян констатировал неспособность российских военных выполнять взятые на себя «миротворческие» обязательства в Нагорном Карабахе.

Об этом он сказал на фоне блокирования гражданами Азербайджана Лачинского коридора.

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По словам Пашиняна, согласно подписанным трехсторонним соглашениям, военные РФ должны гарантировать там беспрепятственное передвижение, однако на деле они ничего не контролируют.

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«Создавшийся в Лачинском коридоре кризис все еще не получил своего решения. Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором… Это ключевой смысл присутствия российских миротворцев», — пожаловался Пашинян.

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Граждане Азербайджана перекрыли Лачинский коридор в знак протеста против незаконной добычи полезных ископаемых армянской стороной в этом регионе.

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Российские военные уже которую неделю пытаются взять ситуацию под контроль, однако до сих пор безуспешно.

Все, на что они оказались способны — это препятствовать работе СМИ в этом районе, пока не получили отпор со стороны внутренних войск Азербайджана.

Конфликт между Баку и Ереваном по поводу Нагорного Карабаха длится с 1991 года, а российские войска должны выполнять там «миротворческие» функции.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Азербайджан Российские военные Нагорный Карабах Никол Пашинян Армения

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