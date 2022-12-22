Пашинян обвинил военных РФ в неспособности выполнять свои «миротворческие» обязательства 22 декабря, 10:46 Военные РФ не способны контролировать ситуацию в Карабахе (Фото:tvc)

Глава правительства Армении Никол Пашинян констатировал неспособность российских военных выполнять взятые на себя «миротворческие» обязательства в Нагорном Карабахе.

Об этом он сказал на фоне блокирования гражданами Азербайджана Лачинского коридора.

По словам Пашиняна, согласно подписанным трехсторонним соглашениям, военные РФ должны гарантировать там беспрепятственное передвижение, однако на деле они ничего не контролируют.

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«Создавшийся в Лачинском коридоре кризис все еще не получил своего решения. Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором… Это ключевой смысл присутствия российских миротворцев», — пожаловался Пашинян.

Граждане Азербайджана перекрыли Лачинский коридор в знак протеста против незаконной добычи полезных ископаемых армянской стороной в этом регионе.

Российские военные уже которую неделю пытаются взять ситуацию под контроль, однако до сих пор безуспешно.

Все, на что они оказались способны — это препятствовать работе СМИ в этом районе, пока не получили отпор со стороны внутренних войск Азербайджана.

Конфликт между Баку и Ереваном по поводу Нагорного Карабаха длится с 1991 года, а российские войска должны выполнять там «миротворческие» функции.