Обострение на границе с Азербайджаном: премьер Армении пожаловался Путину

13 сентября, 03:49
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Пашинян и Путин (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)

Пашинян и Путин (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)

На фоне обострения на границе с Азербайджаном премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным.

Об этом пишет Арменпресс.

Глава армянского правительства жаловался и говорил о «провокационных, агрессивных» действиях вооруженных сил Азербайджана, которые «сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия».

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В конце разговора стороны договорились быть на связи по обострению на границе.

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Затем премьер-министр Армении позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Накануне отмечалось, что в Минобороны Армении заявили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянские позиции по трем направлениям.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Владимир Путин Азербайджан Никол Пашинян Армения

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