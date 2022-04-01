В Армении отрицают информацию о транзите сирийских наемников через свою территорию
Никол Пашинян (Фото:NikolPashinyan/twitter)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опровергает информацию о том, что Армения якобы обеспечила транзит для наемников из Сирии для войны в Украине. Он напомнил, что его страна сама пострадала от наемников.
Об этом он написал в своем Twitter.
Война России против Украины — последние новости
"Очевидно, что Армения, которая пострадала от наемников-террористов в нагорно-карабахской войне два года назад, никогда не станет способствовать перемещению и развертыванию боевиков-террористов в Украину через армянскую территорию", - сказал Пашинян.
По данным ряда западных СМИ и военных экспертов, Россия перебросила часть своих военных, исполнявших роль «миротворцев» в Нагорном Карабахе на территорию Украины.
24 марта армянские СМИ сообщили, что в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия в результате наступления Вооруженных сил Азербайджана.
Потом посольство Армении опровергло сообщение турецких СМИ о передаче Ереваном России самолетов Су-30 для войны в Украине.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.