В Армении отрицают информацию о транзите сирийских наемников через свою территорию 1 апреля, 06:11 Цей матеріал також доступний українською Никол Пашинян (Фото:NikolPashinyan/twitter)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опровергает информацию о том, что Армения якобы обеспечила транзит для наемников из Сирии для войны в Украине. Он напомнил, что его страна сама пострадала от наемников.

Об этом он написал в своем Twitter.

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"Очевидно, что Армения, которая пострадала от наемников-террористов в нагорно-карабахской войне два года назад, никогда не станет способствовать перемещению и развертыванию боевиков-террористов в Украину через армянскую территорию", - сказал Пашинян.

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По данным ряда западных СМИ и военных экспертов, Россия перебросила часть своих военных, исполнявших роль «миротворцев» в Нагорном Карабахе на территорию Украины.

24 марта армянские СМИ сообщили, что в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия в результате наступления Вооруженных сил Азербайджана.

Потом посольство Армении опровергло сообщение турецких СМИ о передаче Ереваном России самолетов Су-30 для войны в Украине.

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