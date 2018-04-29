Пашинян заверил, что отношения Армении с Россией не изменятся

Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян встретился с делегацией депутатов Государственной думы России и заверил их, что у армянской оппозиции нет никаких намерений пересматривать отношения с Россией, сообщает BBC.

"Нет геополитического заговора против России, не будет геополитических реверсов, и армяно-российским отношениям ничего не угрожает", - сказал он.

Пашинян считает, что "геополитические реверсы очень опасны для любой страны".

Оппозиционный лидер, который пока что является единственным кандидатом на пост премьера Армении, заявил, что не является прозападным политиком, как его пытаются представить в западной прессе.

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С середины апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные митинги и акции протеста против назначения Сержа Саргсяна на пост премьера. Он занимал пост президента с 2008 по 2018 годы. Перед окончанием его полномочий конституцию изменили и Армения стала парламентской республикой - таким образом реальная власть перешла к премьеру.

23 апреля Саргсян ушел в отставку. Протесты продолжились. Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.

Вопрос о выборах нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании Национального Собрания 1 мая.