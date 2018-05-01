Пашинян снова призывает своих сторонников выйти на улицы

Лидер движения Мой шаг, депутат Никол Пашинян призвал своих сторонников снова выйти на митинги, чтобы склонить парламент к избранию его премьер-министром Армении. Об этом сообщает Reuters.

На данный момент в парламенте проходит голосование за утверждение Пашиняна на пост премьер-министра Армении.

Политик получил поддержку всех оппозиционных партий в парламенте, которые занимают 47 из 105 мест, однако в парламенте все еще доминируют сторонники бывшего премьер-министра Сержа Сарксяна, ушедшего в отставку.

Чтобы склонить парламент проголосовать за его кандидатуру, Пашинян призвал своих сторонников снова выйти на улицы городов Армении.

"Не оставайтесь дома и прямо сейчас выходите на улицы, если вы еще этого не сделали... Заполняйте улицы и площади столицы и других городов республики", – обратился к своим сторонникам политик.

На центральной площади Еревана собрались десятки тысяч людей, чтобы послушать Пашиняна, чья речь была передана в прямом эфире на двух больших экранах.

Прямая трансляция из Еревана

Напомним, с середины апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные митинги и акции протеста против назначения Сержа Саргсяна на пост премьера. Он занимал пост президента с 2008 по 2018 годы. Перед окончанием его полномочий конституцию изменили и Армения стала парламентской республикой – таким образом реальная власть перешла к премьеру.

23 апреля Саргсян ушел в отставку. Протесты продолжились. Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.

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Оппозиционный лидер пока что является единственным кандидатом на пост премьера Армении.

Ранее он заявлял, что не является прозападным политиком, как его пытаются представить в западной прессе, а также призывал на время остановить протесты.