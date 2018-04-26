ПАСЕ со ссылкой на Донбасс приняла резолюцию о новом типе угрозы - гибридной войне

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла новую резолюцию, главным месседжем которой является призыв к противодействию гибридным войнам и необходимость ликвидировать юридические пробелы в этом отношении.

Об этом сообщил вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации Владимир Арьев.

"Это уже вторая за неделю резолюция, из тех что я готовил, направленная на борьбу с информационными атаками источников гибридных войн, главным из которых является Россия. В ней, кроме обеспокоенности, вполне конкретные обращения", - написал он.

Арьев добавил, что призывы к Москве безрезультатны. А новая резолюция направлена на "объединения усилия здоровой части мира для лечения от информационной инфекции российского производства".

Против подобной резолюции высказался только один член ПАСЕ - немецкий коммунист, который ездил к террористу Александру Захарченко.

Вице-президент ПАСЕ цитирует ключевые моменты этой резолюции. В частности, речь идет о новом типе угрозы на основе сочетания военных и невоенных средств, таких как кибератаки, кампании массовой дезинформации, в том числе фальшивые новости, в частности в социальных сетях, нарушение коммуникаций и кибернетических сетей.

"Все более широкое использование этих новых тактик, особенно в сочетании, вызывает беспокойство относительно адекватности существующих правовых норм", - говорится в резолюции.

По его словам, существует "чрезвычайно важная потребность в разработке инструментов для защиты демократии от "информационного оружия", сохраняя при этом свободу слова и свободу СМИ".

Напомним, ранее ПАСЕ де-факто признала Донбасс оккупированной частью России, приняла резолюцию о противодействии российской пропаганде и призвала Москву прекратить поставки оружия, боеприпасов и военных на Донбасс.