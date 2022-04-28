ПАСЕ призвала срочно создать международный трибунал для расследования преступлений России в Украине 28 апреля, 16:22 Цей матеріал також доступний українською Саркастическое изображение Владимира Путина на одном из зданий в немецком Кельне (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призывает немедленно создать международный трибунал для расследования преступлений России в Украине. Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко в Telegram.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

В пресс-службе ПАСЕ отметили, что специальный международный трибунал должен расследовать преступления агрессии, совершенные политическим и военным руководством России. Ассамблея призывает международное сообщество «направить четкий сигнал» о том, что люди, совершившие военные преступления и преступления против человечности, а также «предполагаемый геноцид», будут привлечены к ответственности.



Видео дня

ПАСЕ обращается к Генассамблее ООН с предложением призвать страны — члены организации активизировать усилия и оказывать полную поддержку созданию трибунала.

Гончаренко рассказал, что ПАСЕ также обращается к Генассамблее ООН с тем, чтобы поставить вопрос об ограничении использования права вето постоянными членами Совбеза ООН. Кроме того, Ассамблея призывает использовать замороженные активы российских граждан, попавших под санкции, для возмещения Украине и ее гражданам ущерба, причиненного агрессивной войной России.



Резолюцию поддержали 115 депутатов, против не проголосовал никто (после начала полномасштабного вторжения России в Украину страну-агрессора лишили членства в ПАСЕ.)



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил ПАСЕ за требование ответственности за российские военные преступления и поддержку усилий по созданию специального трибунала.



«Я призываю все государства присоединиться к созданию такого трибунала. Вместе мы привлечем российское руководство к ответу», — написал он в Twitter.

С военного преступника санкции никто не снимет – Валерий Чалый, дипломат https://www.youtube.com/embed/E7L5tD3y1_o

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.