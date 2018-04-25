ПАСЕ призвала Россию прекратить поставки оружия и военных на Донбасс

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию прекратить поставлять оружие, боеприпасы и военных на восток Украины.

Такой тезис содержится в резолюции ПАСЕ Гуманитарные потребности и права внутренне перемещенных лиц в Европе, сообщает Укринформ.

"Ассамблея призывает российское правительство уважать права внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в том числе воздержаться от поставок оружия, боеприпасов и военного персонала, что приводит к дальнейшему нарушению международного гуманитарного права и прав человека ВПО в соответствующих районах конфликтов; предоставить доступ миссиям международных гуманитарных наблюдателей в соответствующих зонах конфликтов для анализа гуманитарных потребностей ВПО и оказания гуманитарной помощи", - говорится в документе.

Кроме того, ПАСЕ призвала Украину и Россию поддерживать проекты восстановления прав переселенцев.

Ассамблея также призвала обе стороны воздерживаться от любых действий, которые приведут к дальнейшему перемещению людей и усложнят гуманитарную ситуацию вынужденных переселенцев в нарушение международного гуманитарного права.

Как добавляет вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко она обратила внимание коллег европарламентариев, что в результате российской войны на Донбассе и в Крыму Украина имеет более 1 миллиона 700 тысяч переселенцев. Это самое большое количество перемещенных лиц со времен Второй мировой войны в Европе. Однако несмотря на это Украина не причиной миграционных проблем для ЕС.

По ее словам, в докладе ПАСЕ речь идет не только об украинской ситуации, но и других регионах, в частности, Грузии, Кипре, других странах. Там изложены рекомендации допуска Миссии Красного креста к пострадавшим на все территории, улучшение работы контрольных пунктов на линии разграничения, необходимость разминирования пострадавших регионов.

"Но ключевое: только демилитаризация Донбасса и возвращения мира на украинскую землю могут радикально изменить и улучшить ситуацию с переселенцами", - подытожила она.

Резолюцию поддержали 76 членов ПАСЕ.

Также 25 апреля ПАСЕ единогласно приняла резолюцию о поддержке противодействия российской пропаганде на уровне Европейского Союза.

24 апреля Ассамблея Совета Европы приняла решение, в котором фактически признала оккупацию отдельных районов Донбасса Российской Федерацией.