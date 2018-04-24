ПАСЕ признала оккупацию отдельных районов Донбасса Россией

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение, в котором признала оккупацию отдельных районов Донбасса Российской Федерацией.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент Европейской правды.

Соответствующее решение содержится в резолюции "О чрезвычайном положении...", посвященной случаям приостановки действия отдельных статей Европейской конвенции по правам человека.

Ассамблея почти единодушно поддержала две поправки, которые подтверждают, что неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей является "временно оккупированными территориями, которые контролируются Российской оккупационной администрацией".

За два соответствующие поправки проголосовали 98 и 100 депутатов, против - 3 и 4 депутата.

Против голосовали парламентарии, которые относятся к пророссийским силам - немецкие "Левые" и "Альтернатива для Германии", а также нидерландская Соцпартия.

Также в этой резолюции ПАСЕ подтвердила осуждение российской агрессии против Украины.

23 января, ПАСЕ поддержала резолюцию Украины о признании России агрессором.

Весной 2014 года Россия инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.