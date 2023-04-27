ПАСЕ признала Лукашенко причастным к геноциду украинцев — Гончаренко 27 апреля, 19:28 Диктатор Лукашенко (Фото:Iran’s President Website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Парламентская ассамблея Совета Европы признала белорусского диктатора Александра Лукашенко причастным к геноциду украинцев.

Об этом сообщил нардеп Верховной Рады Алексей Гончаренко в Telegram.

Он подчеркивает, что вместе с резолюций ПАСЕ о признании принудительного перемещения украинских детей в Россию геноцидом была также принята правка, которая признает Лукашенко причастным к депортации детей и взрослых с оккупированных территорий Украины.

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«Что автоматически делает Лукашенко виновным в геноциде, который ведет Россия в Украине», — пишет Гончаренко.

ПАСЕ в четверг, 27 апреля, приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом. Гончаренко отмечал, что термин «геноцид» в отношении действий России впервые упоминается в официальном документе такого уровня.

По состоянию на апрель 2023 года депортированными из Украины считаются 19 384 ребенка.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты Путина и Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Инфографика: НВ