Через восемь лет после катастрофы. ПАСЕ признала, что МН17 в небе над Донбассом сбили российской ракетой 23 июня, 21:15 Цей матеріал також доступний українською Боевики сбили пассажирский самолет над Донбассом (Фото:Claus Blok Thomsen/Flickr)

Самолет рейса МН17, который потерпел крушение 17 июля 2014 года, сбили над Донбассом российской ракетой, говорится в заявлении Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Основываясь на доказательствах, предоставленных ее докладчику властями Украины и Нидерландов, она (ПАСЕ — ред) считает „наиболее убедительным сценарием“ то, что рейс MH17 был сбит над Украиной в 2014 году ракетой „Бук“, предоставленной воинским частям, которые контролируются РФ», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе расследования были полностью опровергнуты версии, согласно которым рейс MH-17 был сбит украинским истребителем Су-25 или МиГ-29, или украинским Бук.

Также в Ассамблее заявили, что потрясены «дезинформацией», распространяемой российскими властями в отношении крушения самолета, которая причинила «боль и страдания» родственникам и друзьям жертв.

«Как показывают разведывательные данные из открытых источников, опубликованные в многочисленных отчетах, российские власти дошли до того, что представили сфальсифицированные данные радаров, спутников и другие данные, чтобы скрыть правду», — говорится в сообщении.

В катастрофе малайзийского Boeing, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В августе 2014 была создана Международная следственная группа, в которую вошли представители России. В июле 2015 года Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили с ЗРК Бук, который доставили на Донбасс из территории России.

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