ПАСЕ приняла историческую резолюцию о политических последствиях агрессии России против Украины 22 июня, 19:00 Результаты голосования (Фото:Алексей Гончаренко / Telegram)

В четверг, 22 июня, Парламентская ассамблея совета Европы приняла резолюцию о Политических последствиях агрессии России против Украины.

Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ, народная депутатка Мария Мезенцева

За такое решение отдали 80 голосов.

Также ПАСЕ полностью поддерживает мирный план президента Украины Владимира Зеленского, а также следующие пункты:

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продолжение и усиление дополнительной гражданской и военной помощи, в том числе путем реэкспорта собственных товаров;

создание стратегической европейской экономической автономии от российской нефти и газа как основного инструмента шантажа Европы;

меры по превенции перепродажи русских нужных ископаемых в Европу через третьи страны;



расширение списка физических лиц и юридических лиц, подпадающих под ограничительные меры ( санкции) в России, Белоруссии и третьих странах;

санкции) в России, Белоруссии и третьих странах; введение основных категорий с целью проведения особого надзора во избежание уклонения от санкций;

процесс создания гармонизированного механизма для мониторинга соблюдения санкций и отслеживания их уклонения, в том числе через перепродажу товаров с помощью третьих стран;

создание публичного Реестра компаний и лиц, работающих в пользу российских интересов, в том числе помогают уклоняться от санкций;

признание ЧВК Вагнер и других военизированных формирований, принимающих участие во вторжении РФ ( Отряд Кадырова и другие) — террористическими группировками;

Отряд Кадырова и другие) — террористическими группировками; признание режима РФ, как подражающего опасной идеологии рашизма. Рашизм состоит из сотен примеров военных преступлений и прямо пропагандирует преступление геноцида;

начало отрасли науки русской колониальной политики, с целью исследования прошлых политик и практик России направленных на проведение империалистической политики;

признание РФ виновной в военном преступлении -преступление экоцида, которое произошло способом подрыва Каховской ГЭС с целью приостановления контрнаступления;

создание стратегической экономической автономии от русских газа и нефти, которые употребляются в РФ для расширения империалистической геополитической цели;

Также ПАСЕ отдельно признает намерение России взорвать ЗАЭС, создав угрозу всему континенту.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на оккупированной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

20 июня руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что российские войска дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, в частности, охладитель.



Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее говорил, что подрыв Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель. 15 июня он сказал, что ситуация на ЗАЭС «серьезная», но ее пытаются «стабилизировать».

В Энергоатоме сообщали, что, несмотря на подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается контролируемой, воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения потребностей станции.

