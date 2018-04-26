Москва отказалась выполнять решения ПАСЕ относительно оккупации Россией Донбасса

Россия будет отказываться выполнять решение ПАСЕ даже в случае возвращения в состав Ассамблеи, заявил депутат Государственной думы, председатель комитета по иностранным делам Леонид Слуцкий.
Об этом сообщает Европейская правда.
Сейчас РФ нет в составе Ассамблеи. Однако российских делегатов приглашают к участию в специальном комитете, который рассматривает возможность снятия с РФ санкций и ее возвращение к работе в ПАСЕ.
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На этот раз российскую сторону на этой встрече представляет Слуцкий.
Перед началом встречи на вопрос журналистов о том, когда РФ начнет выполнение санкций, он ответил коротко: "Никогда".
В январе аналогичную позицию обнародовал его коллега Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по иностранным делам.
Издание отмечает, что Слуцкий, как и Косачев находятся также под санкциями Европейского союза, в его отношении действует запрет на въезд, но в случае его участия в международных событиях действие запрета приостанавливается.
Напомним, ПАСЕ фактически признала оккупацию Донбасса Россией. Также Ассамблея призвала РФ прекратить поставки российских оружия, боеприпасов и взрывчатки на украинский восток. Среди прочего ПАСЕ также приняла резолюцию о противодействии российской пропаганде.
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ПАСЕ в 2015 году исключила Россию из своего состава одной из первых из-за агрессию в Украине. Москва оказывает давление и прекратила платить взносы в ПАСЕ.
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