ПАСЕ приняла резолюцию по противодействию российской пропаганде

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В ПАСЕ рекомендовали создать органы по борьбе с фейками
Фото: @PACE_News

В ПАСЕ рекомендовали создать органы по борьбе с фейками

В среду, 25 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию о поддержке противодействия российской пропаганде на уровне Европейского Союза.

Об этом сообщил вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации Владимир Арьев.

"Еще одна небольшая победа. ПАСЕ только что единогласно приняла резолюцию по моему докладу: выразила поддержку противодействию российской пропаганде на уровне ЕС и рекомендовала странам-членам Совета Европы учредить органы (observatories) для отслеживания дезинформации и фейков", - заявил он на своей странице в Facebook.

В документе признается, что некоторые государственные СМИ превратились в пропагандистские машины для распространения фейковых новостей и разжигания ненависти и ксенофобии.

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В связи с этим ПАСЕ подтвердила поддержку решению Европейского Совета 2015 о борьбе с дезинформацией и откровенной ложью со стороны России, путем создания Оперативной рабочей группы ЕС по стратегическим коммуникациям East StratCom.

Напомним, что вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини рассказала о намерении запустить в Киеве антифейковую кампанию по евроинтеграции.

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