ПАСЕ поддержала резолюцию об украинских политических заключенных

Парламентская Ассамблея Совета Европы поддержала проект резолюции по украинских политзаключенных, содержащихся в России и на территории оккупированного Крыма.

Об этом у себя в Facebook написал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Резолюция ПАСЕ по украинским политическим заключенным в РФ и Крыма принята. 77 за. России снова указали на ее преступления", - отметил Арьев.

В документе отмечается, что РФ должна обеспечить соблюдение прав украинских заключенных до момента их освобождения.

ПАСЕ призывает воздержаться от голодания украинского режиссера Олега Сенцова и Владимира Балуха.

В документе также отмечается, что Россия позволить независимым международным наблюдателям осуществлять мониторинг состояния здоровья и условий содержания украинцев под стражей. В частности, речь идет о Европейском комитете по предупреждению пыток и Международный комитет Красного Креста.

Также Ассамблея призвала РФ разрешить украинским чиновникам, в том числе уполномоченному Верховной Рады по правам человека посещать политзаключенных.