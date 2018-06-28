ПАСЕ поддержала резолюцию об украинских политических заключенных

Парламентская Ассамблея Совета Европы поддержала проект резолюции по украинских политзаключенных, содержащихся в России и на территории оккупированного Крыма.
Об этом у себя в Facebook написал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
"Резолюция ПАСЕ по украинским политическим заключенным в РФ и Крыма принята. 77 за. России снова указали на ее преступления", - отметил Арьев.
В документе отмечается, что РФ должна обеспечить соблюдение прав украинских заключенных до момента их освобождения.
ПАСЕ призывает воздержаться от голодания украинского режиссера Олега Сенцова и Владимира Балуха.
В документе также отмечается, что Россия позволить независимым международным наблюдателям осуществлять мониторинг состояния здоровья и условий содержания украинцев под стражей. В частности, речь идет о Европейском комитете по предупреждению пыток и Международный комитет Красного Креста.
Также Ассамблея призвала РФ разрешить украинским чиновникам, в том числе уполномоченному Верховной Рады по правам человека посещать политзаключенных.
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