Испортили праздник россиянам. ПАСЕ отложила утверждение полномочий РФ Вчера, 17:01 3984 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Vincent Kessler Владимир Арьев: Полной ратификации прав российской делегации сегодня не будет REUTERS / Vincent Kessler

ПАСЕ отложила утверждение полномочий РФ в Ассамблее из-за неопределенного статуса депутатов Госдумы, избранных в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил член регламентного комитета ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

«Немного испортили праздник россиянам. Регламентный комитет ПАСЕ признал, что отрицание полномочий российской делегации по процедурным причинам остается в силе и единогласно направил в Венецианскую комиссию на изучение вопроса: являются ли депутатами те, кто были избраны в российский парламент в Крыму в одномандатном округе РФ (по партийным спискам)?» — написал Арьев.

Нардеп добавил, что полной ратификации российской делегации сегодня не будет, «один вопрос повис над россиянами дамокловым мечом».

Как пишет Европейская правда, отсрочка утверждения полномочий не ограничивает права российских депутатов.

До вынесения решения они могут полноценно участвовать в работе ПАСЕ и не смогут голосовать только во время предстоящего рассмотрения резолюции относительно своих полномочий.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею, решение по запросу делегаций будет принято в среду, 26 июня.

Делегация Украины уже приостановила свою работу в ПАСЕ, исключая вопросы противодействия возвращению РФ в Ассамблею.

Также Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.