ПАСЕ отказалось от срочных дебатов по химатаке в Солсбери и выборах в оккупированном Крыму

В ПАСЕ отказались от дебатов по химатакы в Солсбери и выборов в Крыму

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы отказало нескольким делегациям в запросе о проведении срочных дебатов.

Об этом у себя в Facebook написал вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

По его словам, Украина, Великобритания и другие делегации инициировали срочные дебаты по химической атаке в Солсбери и незаконных выборах в оккупированном Крыму.

Однако Бюро ПАСЕ голосами левых и социалистов отказало в их проведении, отметил Арьев.

"Это все на фоне коррупционного скандала в ПАСЕ по фактам взяточничества и нескрываемого лоббизма, обнародованным вчера... Очевидно, даже этот скандал не помог некоторым коллегам отказаться от удивительно устойчивой пророссийской позиции и вернуться к принципам, которые положены в основу Совета Европы", - отметил он.

22 апреля следственная группа ПАСЕ подтвердила внешнее воздействие на документы и решения Ассамблеи, а также системные действия отдельных депутатов вопреки этическим стандартам. Главные обвинения касаются подкупа со стороны Азербайджана, но проблемы не ограничиваются одной страной.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти порекомендовал депутатам, имена которых упомянуты в отчете о системной коррупции в ПАСЕ, самостоятельно уйти в отставку.