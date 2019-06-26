ПАСЕ отказалась упомянуть Крым и Донбасс в рекомендациях для РФ — СМИ Вчера, 11:15 1892 Цей матеріал також доступний українською Council of Europe/Flickr Council of Europe/Flickr

В ПАСЕ отказались упомянуть Крым и Донбасс в рекомендациях для делегации РФ, сообщает Европейская правда.

В докладе мониторингового комитета ПАСЕ о полномочиях российской делегации среди требований и призывов к РФ не оказалось пунктов, которые касаются оккупированного Крыма, нападения РФ на Донбасс и фактического контроля этой территории, за исключением упоминания о сбитом авиалайнере MH17.

Вопреки предложению докладчика, британца Роджера Гейла, из проекта решения исключили упоминания о каких-либо ограничениях прав делегации РФ.

При этом в документе остался блок с призывами к РФ от имени ассамблеи, состоящий из пяти пунктов:

— отпустить 24 украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива;

— безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы;

— безусловно сотрудничать со следствием по делу об уничтожении авиалайнера MH17;

— приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и наказать тех, кто нарушал права этих людей ранее;

— сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Никаких отдельных призывов по поводу аннексии Крыма, системного нарушения прав крымских татар, серьезных нарушений прав людей в подконтрольных РФ районах украинского Донбасса, об украинских пленниках на Донбассе и в местах лишения свободы в РФ в проекте решения нет (хотя в пояснительном меморандуме Гейла перечислены эти и другие проблемы в действиях РФ).

В проекте также не упоминается о последствиях оккупации Грузии, хотя об этом отдельно говорилось в запросе на обжалование полномочий.

В проекте, утвержденном мониторинговым комитетом, есть упоминания о том, что ранее ПАСЕ принимала ряд резолюций, осуждающих действия РФ — однако нет уверенности в том, что такая риторика сохранится и в будущем.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею, решение по запросу делегаций будет принято в среду, 26 июня.

Делегация Украины уже приостановила свою работу в ПАСЕ, исключая вопросы противодействия возвращению РФ в Ассамблею.

Также Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.