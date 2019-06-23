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Резолюция ПАСЕ позволит обойти персональные санкции ЕС против нескольких россиян

Сегодня, 11:08
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Резолюция ПАСЕ позволит обойти персональные санкции ЕС против нескольких россиян - фото

НВ

На пленарной сессии ПАСЕ будут голосовать за резолюцию, которая откроет путь к возвращению российской делегации в ПАСЕ и позволит некоторым российским депутатам обойти санкции ЕС.

Об этом литовский депутат Эмануэлис Зингерис написал на своей странице в Facebook.

Пленарная сессия пройдет в Страсбурге в понедельник, 24 июня.
«Оказалось, что 4 из 18 членов новой российской делегации (Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Сергеева и Леонид Слуцкий) подпадают под персональные санкции ЕС за агрессию России против Украины — запрет на въезд в ЕС (не касается международных организаций). Очевидно, что Россия пытается использовать ПАСЕ, чтобы обойти эти персональные санкции ЕС», — написал Зингерис.

Он напомнил, что Россия не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ по ситуации в Украине, не придерживается Минских соглашений и продолжает агрессивное поведение в отношении Украины.

Зингерис добавил, что украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, продолжают удерживать в тюрьме. В Донецке и Луганске происходит незаконная «паспортизация», где российские паспорта выдаются жителям Восточной Украины по упрощенной процедуре.

«Поэтому очень важно, чтобы члены ПАСЕ оставались принципиальными и не поддерживали резолюцию, которая позволила бы российской делегации вернуться в ПАСЕ. В противном случае это не только подорвало бы авторитет этой организации, но и стало бы дополнительным аргументом для того, чтобы Россия стремилась отменить санкции ЕС», — подчеркнул депутат.

Теги:   Евросоюз Санкции против России Россия ПАСЕ

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