«Наказание неизбежно». Зеленский назвал резолюцию ПАСЕ о признании режима РФ террористическим «мощным сигналом миру» 13 октября, 16:27 Зеленский заявил, что резолюция ПАСЕ — мощный сигнал мировому сообществу и РФ (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал принятие ПАСЕ резолюции о признании режима РФ террористическим «мощным сигналом мировому сообществу».

Он добавил, что наказание за преступления неизбежно.

«Приветствую принятую сегодня резолюцию ПАСЕ, которой действующий режим РФ признан террористическим. Это мощный сигнал мировому сообществу и России, что наказание за преступления неизбежно», — написал он в своем Twitter.

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Зеленский также поблагодарил за возможность обратиться к делегатам ПАСЕ и за внимание к Украине.

13 октября ПАСЕ приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.

За принятие резолюции проголосовали 99 делегатов, один воздержался, что является историческим результатом.

Самые главные моменты из резолюции:

российский режим признан террористическим. Это мощный сигнал мирового масштаба, и это еще один шаг, чтобы Россию признали страной-спонсором терроризма

Впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно дать оружие. Речь идет о системах ПВО для защиты гражданского населения.



Отмечается, что пребывание России в Совбезе ООН — нелегальное.



В резолюции поддерживают скорейшее создание международного трибунала.