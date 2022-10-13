«Наказание неизбежно». Зеленский назвал резолюцию ПАСЕ о признании режима РФ террористическим «мощным сигналом миру»

13 октября, 16:27
Поделиться:
Зеленский заявил, что резолюция ПАСЕ — мощный сигнал мировому сообществу и РФ (Фото:ОПУ)

Зеленский заявил, что резолюция ПАСЕ — мощный сигнал мировому сообществу и РФ (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал принятие ПАСЕ резолюции о признании режима РФ террористическим «мощным сигналом мировому сообществу».

Он добавил, что наказание за преступления неизбежно.

«Приветствую принятую сегодня резолюцию ПАСЕ, которой действующий режим РФ признан террористическим. Это мощный сигнал мировому сообществу и России, что наказание за преступления неизбежно», — написал он в своем Twitter.

Видео дня

Зеленский также поблагодарил за возможность обратиться к делегатам ПАСЕ и за внимание к Украине.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1580542349322506241

13 октября ПАСЕ приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.

За принятие резолюции проголосовали 99 делегатов, один воздержался, что является историческим результатом.

Читайте также:
«Решение — за Сенатом США». Важно зафиксировать юридически, что Россия — спонсор терроризма — Подоляк

Самые главные моменты из резолюции:

  • российский режим признан террористическим. Это мощный сигнал мирового масштаба, и это еще один шаг, чтобы Россию признали страной-спонсором терроризма
  • Впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно дать оружие. Речь идет о системах ПВО для защиты гражданского населения.
  • Отмечается, что пребывание России в Совбезе ООН — нелегальное.
  • В резолюции поддерживают скорейшее создание международного трибунала.
https://www.youtube.com/embed/NutfIY2UWV0
Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Терроризм ПАСЕ Владимир Зеленский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X