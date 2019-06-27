Ионова: Мы кричали делегатам от РФ в ПАСЕ, что они убийцы — шесть из них голосовали за ввод войск в Украину Сегодня, 10:29 925 Цей матеріал також доступний українською Mariya Ionova via Facebook Mariya Ionova via Facebook

Член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Мария Ионова сообщила, что 6 из 11 делегатов от РФ в организации находятся под украинскими санкциями и голосовали за ввод российских войск в страну.

Соответствующее заявление она сделала в интервью Радио НВ.

«Мы, выходя из зала, кричали, что они убийцы, потому что кровь на их руках. Шесть из одиннадцати делегатов Российской Федерации находятся под санкциями, они голосовали за ввод войск в Украину, я уже не говорю о [Леониде] Слуцком [российского делегата, которого РФ выдвинула на пост замглавы ПАСЕ; он обвинялся в сексуальных домогательствах, — Ред.], которого не выбрали, хотя пусть бы уже выбрали — ну это уже самоуничтожение этой организации», — сказала Ионова.

Напомним, 26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею.

Делегация Украины уже приостановила свою работу в ПАСЕ, за исключением вопроса противодействия возвращению РФ в Ассамблею.

Также Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы.