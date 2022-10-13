ПАСЕ может стать первой международной организацией, признавшей Россию государством-террористом

13 октября, 13:07
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ПАСЕ (Фото:Adrian Grycuk / Wikipedia)

ПАСЕ (Фото:Adrian Grycuk / Wikipedia)

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может признать Российскую Федерацию государством-террористом.

В четверг, 13 октября, на осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге будет представлен документ под названием Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины.

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В соответствующий проект предлагается внести ряд правок, одна их которых предусматривает признание РФ государством-террористом.

ПАСЕ может стать первой международной организацией, которая определяет Россию как государство-террорист, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на сессии ПАСЕ 13 октября.

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Он подчеркнул, что Европа может играть историческую роль в создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

«Давайте это сделаем! Это будет лучший путь защиты принципов международного права», — призвал глава государства.

Украина призывает мировое сообщество признать Россию государством-террористом в ответ на попытку аннексии новых украинских территорий и развязанную войну.

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Россия ПАСЕ государство-спонсор терроризма

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