ПАСЕ может стать первой международной организацией, признавшей Россию государством-террористом 13 октября, 13:07 ПАСЕ (Фото:Adrian Grycuk / Wikipedia)

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может признать Российскую Федерацию государством-террористом.



В четверг, 13 октября, на осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге будет представлен документ под названием Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины.



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В соответствующий проект предлагается внести ряд правок, одна их которых предусматривает признание РФ государством-террористом.

ПАСЕ может стать первой международной организацией, которая определяет Россию как государство-террорист, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на сессии ПАСЕ 13 октября.

Он подчеркнул, что Европа может играть историческую роль в создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

«Давайте это сделаем! Это будет лучший путь защиты принципов международного права», — призвал глава государства.

Украина призывает мировое сообщество признать Россию государством-террористом в ответ на попытку аннексии новых украинских территорий и развязанную войну.