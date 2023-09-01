Партнеры Украины понимают, что наступление движется в правильном направлении — Кулеба 1 сентября, 18:38 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

Украинские союзники, в том числе США, понимают, что контрнаступление украинских военнослужащих двигается в правильном направлении без замедления.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

Он также добавил, что партнеры понимают, что это «тяжелая борьба».

«Наши партнеры, которые нам помогают, в том числе Соединенные Штаты, они понимают, что все движется в правильном направлении. И они понимают, что нет никакой трагедии или какого-то замедления. Это просто происходит, потому что это тяжело. Это тяжелая борьба», — сказал он.

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Министр подчеркнул, что Украина не терпит поражения, а наоборот — продвигается вперед в своем контрнаступлении.

«Если бы Украина потерпела поражение, я, наверное, был бы первым, кто сказал бы правду. Но мы не терпим поражение — мы двигаемся вперед», — сказал он.

Министр добавил, что тем, кто критикует скорость украинского контрнаступления, стоит подумать о солдатах, которые воюют в самом его сердце.

Он предложил почувствовать себя на месте украинского воина, который возвращается с миссии, берет телефон и видит, что все «умные люди» говорят, какие они медленные и делают все недостаточно хорошо.

«Ты только что потерял двух своих друзей. Тебя чуть не убили. Ты прополз километр на животе, разминируя поле. Ты пожертвовал собой — взял этот проклятый российский окоп в ожесточенном бою. А потом читаешь, что кто-то говорит: „Ребята, вы слишком медленны“», — добавил Кулеба.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

Роботино лежит на автодороге из Орехова в оккупированный Токмак, который называют логистическим хабом армии РФ. От села до города около 20 км, а дальше — Мелитополь.

16 августа подтвердили освобождение Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Под Бахмутом ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.