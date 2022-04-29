Все партнеры теперь понимают, какое вооружение нужно ВСУ — Маркарова

29 апреля, 06:54
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Посол Украины в США Оксана Маркарова (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Посол Украины в США Оксана Маркарова (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Встреча в немецком Рамштайне глав оборонных ведомств и военного руководства нескольких стран позволила создать более мощный механизм взаимодействия в вопросах обороны. Партнеры теперь понимают, какое оружие нужно Украине.

Об этом сказала посол Украины в США Оксана Маркарова Укринформу.

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«Историческая встреча в Рамштайне, организованная США, собрав около 40 министров и главкомов вооруженных сил стран — наших друзей, партнеров и союзников — позволила уже ту координацию, которая происходила на двусторонней основе, превратить в постоянно действующую координационную группу», — отметила Маркарова.

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Это, по ее словам, поспособствовало тому, что все партнеры теперь «совершенно четко понимают и знают», какие именно виды вооружения нужны ВСУ. Следовательно, эта координационная группа сосредоточена на выполнении главной задачи – найти и максимально быстро доставить это оружие в Украину.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин после встречи на авиабазе Рамштайн в Германии заявил, что союзники будут ежемесячно встречаться для обсуждения оборонных потребностей Украины.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Оружие Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оксана Маркарова Война России против Украины

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