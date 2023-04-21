Западные партнеры подготовили уже более 60 тысяч украинских военных

21 апреля, 07:24
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Западные партнеры подготовили более 60 тысяч украинских военных. Большинство из них вернутся в Украину в мае-июне.

Об этом заявил депутат немецкого Бундестага от консервативной партии ХДС Родерих Кизеветтер, пишет ZDF.

По его словам, большинство из них вернутся в Украину в мае-июне. Он добавил, что воины ВСУ «очень изобретательны», особенно в вопросах, касающихся разведывательной сети.

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«Мы здесь можем поучиться», — сказал Кизеветтер.

Кроме этого, министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул, что Германия оказывает наибольшую помощь в вопросе подготовки украинских военных, особенно командного и сержантского состава.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Военная помощь Война в Украине

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