Партнерство с НАТО имеет ключевое значение для Евросоюза - Могерини Сегодня, 05:27 272 Цей матеріал також доступний українською EPA Федерика Могерини во время неформальной встречи министров обороны ЕС в Бухаресте EPA

Для Европейского союза партнерство с НАТО имеет ключевое значение в вопросе укрепления обороны стран-членов Альянса.

Как передает Укринформ, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время неформальной встречи министров обороны ЕС в Бухаресте.

"Наше партнерство с НАТО является ключевым: оно укрепилось в течение нескольких последних лет. Тот факт, что нам удается укреплять европейскую оборону и в то же время укреплять сотрудничество между ЕС и НАТО позволяет мне чувствовать гордость, и я хотела бы поблагодарить его (Йенса Столтенберга, - НВ) за личный вклад в эту работу", - подчеркнула Могерини.

Она отметила, что НАТО и ООН, представители которых принимают участие в неформальной встрече руководителей европейских оборонных ведомств, остаются главными партнерами ЕС в обеспечении мира и безопасности.

По словам Могерини, в четверг, 31 декабря, министры ЕС начнут обсуждение европейских оборонных проектов, в частности, так называемого Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), программ финансирования оборонных исследований, внедрения инновационных технологий, а также проведения текущих операций ЕС в сфере безопасности.