Партизаны готовятся к возвращению российских войск в Беларусь — Тихановская

5 октября, 17:51
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По данным Тихановской, 15 белорусских добровольцев погибли защищая Украину (Фото:t.me/tsikhanouskaya)

По данным Тихановской, 15 белорусских добровольцев погибли защищая Украину (Фото:t.me/tsikhanouskaya)

Есть признаки того, что российская армия может снова зайти на территорию Беларуси, сообщила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. По ее словам, партизаны готовятся к решительным действиям.

Во время своего выступления на Варшавском форуме по безопасности Тихановская сообщила, что Кремль не признает ни Беларусь, ни Украину как независимые страны.

По ее словам, 86% белорусов выступают против участия Беларуси в российской войне против Украины. Также, по ее данным, 15 белорусских добровольцев погибли защищая Украину.

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«Мы видим признаки того, что российские войска могут снова зайти на белорусскую территорию, и мы сейчас готовим наших партизан к решительным действиям», — говорит Тихановская.

Она убеждена, что белорусы вновь присоединятся к диверсиям на железнодорожных путях и передачу информации украинской армии.

4 октября диктатор Александр Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины. Также диктатор заявил, что после жатвы нужно «уточнить» списки в военкоматах и «призвать в районе людей, посмотреть их наличие».

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Беларусь Партизаны Светлана Тихановская

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