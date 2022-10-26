Британская разведка рассказала о значении подрывов железных дорог в России 26 октября, 09:01 Партизанские группы продолжат диверсии на российских железных дорогах, отметили в британской разведке (Фото:Беларускі Гаюн / Telegram)

Британская разведка сообщила, что с июня на российских железных дорогах произошло как минимум шесть актов саботажа.

В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что 24 октября взрывное устройство повредило железную дорогу в районе села Новозыбково, примерно в 15 км от российско-белорусской границы. Эта дорога является основным железнодорожным сообщением между Россией и югом Беларуси.

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Ответственность за инцидент взяла на себя российская антивоенная группа Остановите вагоны (STW).

В разведке отметили, что это часть более широкой тенденции диссидентских нападений на железные дороги как в России, так и в Беларуси.

Ведомство отмечает, что российские войска в основном полагаются на на железнодорожный транспорт для переброски войск в Украину. Однако с сетью протяженностью свыше 33 тысячи км, которая в основном проходит через изолированные районы, эту систему очень сложно защитить от физических угроз.

«Российское руководство будет все больше озабочено тем, что даже небольшая группа граждан достаточно настроена против войны, чтобы прибегать к физическим диверсиям» — говорится в сообщении.

