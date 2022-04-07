Железнодорожные и IT-партизаны. Белорусы сопротивляются российской агрессии в Украине, за что их репрессируют — интервью с Калиновским 7 апреля, 16:55 Цей матеріал також доступний українською Российская техника на станции Гомель, Беларусь. 3 апреля 2022 года (Фото:@zerkalo_io/t.me/belzhd_live)

Белорусы, в отличие от диктатора Александра Лукашенко, не поддерживают агрессию РФ в Украине, а потому всяческими способами сопротивляются российским войскам на территории собственной страны.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

В интервью Радио НВ журналист Радио Свобода из Минска Валерий Калиновский рассказал, насколько масштабна партизанская борьба против российских оккупантов в Беларуси и как из-за этого белорусов репрессируют и запугивают.

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— Сообщается о десятках задержанных в Беларуси сотрудников железной дороги, трех так называемых диверсантов — людей, которые оказывали сопротивление. Насколько этот саботаж распространён в Беларуси сейчас?

— Движение саботажа направлено против российской военной техники, которую перевозят по белорусской железной дороге по всей стране, в частности в направлении Украины для того, чтобы участвовать в агрессивной войне. Белорусы этим недовольны, они не хотят, чтобы здесь находились российские войска и атаковали Украину. Это позволил им Лукашенко, а белорусы фактически создали подпольное движение сопротивления, некое партизанское движение.

Это также было поддержано организацией Bypoll — бывших силовиков, которые после 2020 года уволились из силовых структур в знак протеста против произвола и насилия, волна которых была после сфальсифицированных выборов. Bypoll также призвал к подобному саботажу.

В чем он проявляется? Если во Второй мировой войне белорусы просто бросали под откос немецкие эшелоны, то сейчас речь идет об уничтожении трансформаторных будок, оборудования, которое регулирует движение транспорта на железной дороге.

Еще на прошлой неделе было известно о 40 задержанных участниках этого саботажного движения. Их заставили записать видеообращение-извинение, как обычно это сейчас в Беларуси делают силовики.

1 апреля произошло несколько задержаний участников этого партизанского движения, которые сожгли релейное оборудование. Силовики с применением оружия без предупреждения, на поражение стреляли по молодым людям, так называемым рельсовым партизанам.

— Эти 40 задержаний — это точно люди, участвовавшие в сопротивлении? Или это показательные репрессии режима Лукашенко, чтобы запугать?

— Думаю, что все задержанные были причастны к подобным акциям. Возможно, не поджигали, а где-то что-то портили. Железнодорожники больше всего участвовали. А касательно последней группы из четырех человек, в которых стреляли на поражение, — это не связанные с железной дорогой люди, которые совершали подобные акты саботажа. Стреляли им по коленям, даже когда они не оказывали какое-либо сопротивление, то есть были акты мести. И сейчас министерство внутренних дел и силовики говорят, что будут стрелять на поражение, что будут жестокие репрессии.

Стрельба по ногам, ранение — это устрашение, чтобы никто не продолжал эту партизанскую борьбу против находящегося на территории Беларуси российского оккупанта.

Но есть и другие формы сопротивления. Очень заметна слежка за российскими эшелонами, самолетами. Телеграм-канал Беларускі Гаюн имеет 300 тысяч подписчиков. Люди посылают туда сообщения, где какой самолет полетел, поднялся, в каком направлении. И это очень быстро становится известно в Украине, которая может реагировать.

— То есть белорусы как партизанская нация используют цифровые способы партизанской работы для того, чтобы поддержать Украину?

— Именно так и есть. Хотя сейчас их арестовывают и пытают. Люди рискуют и некоторые страдают из-за этого, они фактически встали на сторону добра, на сторону Украины.

— Еще одна часть помощи Украине в сопротивлении — это слитое видео с камер с российскими военными, отправляющими награбленное из Беларуси в РФ. Насколько креативно это сопротивление?

— Это молодые креативные люди, некоторых из них я знаю и очень уважаю. Они организовали запись с регистраторов, обнаружение фамилий, адресов, на которые это все отправляется. Думаю, это повлияло на общественное мнение и не только в Беларуси, но и в Украине показало настоящее лицо этих российских солдат-мародеров.

— Эта деятельность очень жестко наказывается. Насколько выросли масштабы карательных акций режима Лукашенко против людей, которые мешают проведению агрессивной войны?

— Репрессии очень усилились в последнее время. Около тысячи человек арестованы за то, что они выходили на антивоенные акции ради мира в Украине. Их арестовывали на 10−15 суток. Во время ареста они жили в застенках фактически.

То же происходит с людьми, которых задерживают за то, что они посылают сообщения этому телеграм-каналу Беларускі Гаюн или другим каналам. До расстрелов доходит — это очень серьезно.

Это репрессивная машина Лукашенко. Фактически у него нет каких-либо ограничений в своей деятельности по подавлению подобных протестов на территории Беларуси, но маловероятно, что ему удастся подавить все девять миллионов белорусов.

Политические силы в эмиграции понимают, что Беларусь сейчас является оккупированной страной, что она не выполняет свою собственную волю: власть выполняет то, что требуют от нее Путин и его [свита].

— Общественное мнение в Беларуси как-то сейчас можно изучить, измерить?

— Думаю, большинство белорусов абсолютно против этой войны. Возможно, не все готовы совершать какие-то [акты] саботажа, но все недовольны, волнуются вместе с Украиной, в этом я не сомневаюсь.

Есть только какие-то силовики, милиция или какие-то россияне, работающие в министерстве обороны Беларуси, которые сейчас говорят, что Буча — это фейк, повторяют российскую пропаганду. А общество — под оккупацией, я бы сказал, временной, надеюсь.

— Лукашенко хочет вытеснить за границу всех, кто мог бы оказать ему сопротивление? Или какой смысл в репрессиях?

— Запугать, чтобы не было альтернативы, чтобы не было сопротивления, чтобы все подчинились ему. Он понимает, что никаких выборов он не выиграл и не выиграет, что он удерживается только на насилии, на силе, на репрессиях. [Лукашенко думает], что только их усиление позволит ему дальше [править] и лишь на том, что Путин будет его дальше поддерживать. Я думаю, что в конце концов [такая логика] закончится с концом Путина.

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