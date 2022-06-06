Страх и ненависть захватчиков. Западные СМИ пишут о масштабном партизанском движении на оккупированных территориях Украины 6 июня, 19:24 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Во временно оккупированном Херсоне партизаны расклеили листовки с призывом жечь российских оккупантов и получать за это вознаграждение в биткоинах (Фото:Telegram 72 ОМБр имени Черных Запорожцев)

Иностранная пресса — о движении сопротивления во временно оккупированных регионах Украины, сотрудничестве партизан со спецназовцами и их роли в будущей деоккупации юга страны.

Украинские партизаны атакуют российских захватчиков с тыла. Мелитополь, захваченный оккупантами на третий день полномасштабной войны как важный участок сухопутного коридора в Крым, уже получил неофициальный статус столицы украинского подпольного сопротивления. Контролировать этот город россиянам оказалось сложнее, чем его захватить, констатирует британский журнал The Economist .

Видео дня

Каждые несколько дней в Мелитополе случаются разные инциденты. 18 мая там был уничтожен российский бронепоезд и из гранатометов обстрелян командный пункт оккупантов; через четыре дня — были взорваны железнодорожные пути и радиолокационная станция; еще через неделю состоялся проукраинский митинг, а в доме одного из коллаборантов прогремел взрыв. По данным украинской стороны, мелитопольские партизаны уже уничтожили более 100 российских военных.

«Наши люди делают все, чтобы под ногами оккупантов горела земля», — цитирует издание мэра города Ивана Федорова, который был похищен оккупантами, в марте освобожден в рамках обмена пленными, и теперь находится на подконтрольной Украине территории.

Украинские партизаны работают не только в Мелитополе. В запорожском Энергодаре было совершено покушение на мэра-коллаборанта Андрея Шевчика. В харьковском Изюме, по данным перехваченного разговора российского солдата, приветливая с виду старушка угостила захватчиков пирожками с шипами, что привело к смерти восьмерых из них. Сообщается также о взрывах на складах оружия в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Подпольное движение сопротивления на оккупированных территориях координирует отдельное подразделение ВСУ под названием Силы специальных операций (ССО), созданное в 2015 году после провала первых попыток организовать партизанскую активность на Донбассе. По словам бывшего служащего ССО, в последние годы это подразделение посвятило немало времени подготовке потенциальных партизан. Их совместная работа имеет три направления: военные действия, операции поддержки и психологическая война. К примеру, есть задача помешать врагу переместить дополнительные резервы в Мелитополь, объясняет собеседник The Economist. Тогда ССО дает задачу спецподразделению взорвать мост, просит партизан повредить железнодорожные пути и осуществляет психологическую операцию: распространяет распечатки с посланием о том, что украинские силы сопротивления на страже. В результате только половина контингента решается прибыть в город, резюмирует спецназ.

По словам Владимира Жемчугова, который в 2014-2015 годах организовал несколько десятков подпольных операций на Донбассе, а сегодня помогает тренировать волонтеров, нынешнее движение сопротивления опирается на профессиональных бойцов и гражданских в соотношении 60 к 40. За несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения в Украине были заложены основы движения подпольного сопротивления с сетью тайников с оружием и явочных квартир; в некоторых случаях были задействованы криминальные сети, рассказывает Жемчугов. Впрочем, местами эти усилия были подорваны местными чиновниками. «Нашим слабым звеном оказались службы безопасности и полиция», — признает он.

Как и в 2014 году, российские захватчики, похоже, получили доступ к секретным военным базам данных. В результате, в Херсонской области проходят обыски помещений бывших служащих ВСУ с последующими задержаниями, избиениями и пытками. «Эта работа не всегда полезна здоровью, — комментирует изданию бывший служащий ССО. — Риски реальны, и это не прогулка по парку». Впрочем, исходя из перехваченных разговоров российских военных, партизанам удается внушать страх захватчикам.

По словам мэра Мелитополя Федорова, Украина продолжит вербовать партизан. В его городе только один из десяти жителей перешел на сторону врага, что не является критической массой, замечает он. Подпольная армия станет важной силой во время украинского контрнаступления с целью вернуть под контроль Киева южные области, добавляет один из чиновников украинской разведки. Путинским войскам придется быстро отступать, прогнозирует он.

О действиях украинских партизан в Мелитополе, Энергодаре и других оккупированных регионах пишет и британский таблоид The Daily Mail . За несколько дней до покушения на самопровозглашенного мэра Энергодара Шевчика в гостинице, которая использовалась как база для российских военных и его официальная резиденция, произошел пожар, отмечает издание. Здание вспыхнуло вскоре после того, как оккупанты задержали очередного украинского чиновника — руководителя пожарной службы города.

Между тем, само покушение на Шевчика, когда возле квартиры его матери сдетонировала спрятанная в распределительной коробке взрывчатка, не нанесла вреда ни одному постороннему. Ранения получили Шевчик и двое его охранников. По мнению избранного мэра города Дмитрия Орлова, это указывает на тщательно спланированную операцию. «Они даже не вызывали скорую; это свидетельствует, что у них есть серьезные сомнения в собственной безопасности», — комментирует он. По предположению чиновника после инцидента Шевчика отправили на лечение в оккупированный Крым.

Издание также упоминает о подрыве автомобиля с родственниками мелитопольского коллаборанта Евгения Балицкого 30 мая и о расстреле пророссийского блоггера Валерия Кулешова в Херсоне в апреле. В этих и других захваченных городах партизаны расклеивают плакаты с угрозами, на которых изображены пророссийские чиновники с мишенями на головах, а также разоблачают коллаборантов в социальных сетях. Между тем, специальный сайт, созданный ВСУ, предлагает подсказки по поводу того, как приготовить коктейль Молотова, украсть и завести танк или вывести из строя бронетехнику с помощью риса, засыпанного в топливный бак. Движение сопротивления в оккупированных регионах Украины набирает обороты, констатирует The Daily Mail.

«Сначала оккупанты вели себя более сдержанно, поэтому партизанское движение не было таким активным, — говорит Орлов. – Но теперь они начали отбирать у людей имущество, забирать машины и мобильные телефоны. Они воруют у бизнеса и пытают людей, которые занимали государственные должности, поэтому мы видим ответ».

Новых атак против оккупантов следует ожидать и от партизан Херсонской области, где накануне запланированной аннексии россияне начали вводить собственную валюту, предупреждает Сергей Хлань, советник главы Херсонской военной администрации. «Рано о чем-то говорить, но уже есть случаи, когда коллаборанты просто исчезают», – говорит он.

Еще один способ помощи ВСУ, широко используемый украинцами, — сообщение о расположении вражеской техники. «Не будет преувеличением сказать, что 80% точных координат нахождения российской техники, уничтоженной нашей артиллерией, были предоставлены людьми, которые являются частью движения сопротивления либо просто местными жителями», — цитирует The Daily Mail сотрудника украинской разведки.

Такое сопротивление спутывает планы российского диктатора Владимира Путина, который рассчитывал, что Украина легко сдастся, а местные жители будут приветствовать российских военных как освободителей. О диверсионных группах, которые сотрудничают с ВСУ и борются с коллаборантами, рассказывают уже даже лояльные российские СМИ.

Тем временем Роман Костенко, народный депутат Украины и бывший сотрудник СБУ, подчеркивает: спецслужбы готовили партизан заранее и уже внедрили своих агентов в марионеточные администрации оккупированных территорий. «Для врага люди, участвующие в таких мероприятиях, обычные граждане, — замечает он. — Иногда они выглядят неудачниками, но они могут сделать очень серьезную работу, причинив большой ущерб».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.