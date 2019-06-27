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В партии Вакарчука рассказали, при каких условиях возможен диалог между Украиной и Россией

Вчера, 20:25
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Пресс-служба Голоса

В партии заявили, что Россия использует предвыборный период в Украине

Партия Голос, которую возглавляет Святослав Вакарчук, считает, что диалог Украины и России возможен только при условии демонстрации готовности двух стран к конструктивному взаимодействию.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

«Цивилизованный диалог Украины с Россией нужен, но он возможен только при условии, что обе страны демонстрируют готовность к конструктивному взаимодействию, а переговоры сопровождаются открытой коммуникацией с гражданами», — сказано в сообщении.

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Также в партии заявили, что ситуация с отводом войск в районе Станицы Луганской вызвала много тревоги и домыслов в связи с тем, что украинцев не проинформировали о ходе событий, и недостаток информации позволил многим политикам спекулировать на этой теме, манипулируя страхами людей.

В Голосе подчеркнули, что Россия использует предвыборный период в Украине для отвоевания и продвижения своих позиций, о чем свидетельствует ряд событий последних дней, в частности, разрешение делегации РФ вернуться в ПАСЕ.

Теги:   Россия Святослав Вакарчук Партия Голос

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