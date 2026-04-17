Венгерская партия Тиса хочет подготовить страну к вступлению в еврозону до 2030 года

Андраш Карман заявил, что подготовит страну к вступлению в еврозону до 2030 года (Фото: Kármán András﻿ / X)

Партия Тиса , которая победила на парламентских выборах в Венгрии, поставила одной из целей подготовить страну к вступлению в еврозону и допускает, что это произойдет 2030 год

Об этом сообщает Telex.

Ответственный за вопросы финансов в Тисе Андраш Карман отметил, что его партия с приходом к власти оценит финансовое положение страны и проведет консультации, после чего определят целевую дату для вступления в еврозону.

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По его мнению, условия для этого можно создать к 2030 году, однако он не исключает, что это может произойти быстрее.

Одним из факторов Карман назвал стабильность цен, но отметил, что этого не хотят добиваться путем государственного регулирования, поскольку это противоречит принципам нормальной рыночной экономики.

Инфографика: NV

Партия Тиса на выборах 12 апреля одержала убедительную победу и получила конституционное большинство в парламенте, что дает Мадьяру возможность претендовать на должность премьер-министра уже в начале мая.



В отличие от Орбана, который поддерживал тесные связи с Москвой и блокировал часть решений ЕС в пользу Украины, Мадьяр после победы пообещал восстановить более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО. Это делает его заявления в отношении Орбана и Фицо не только внутриполитическим выпадом, но и сигналом о возможном изменении региональной конфигурации в Центральной Европе.