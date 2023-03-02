Партия Орбана пообещала поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО 2 марта, 00:56 Заявки Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО пока не ратифицировали Венгрия и Турция (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пообещала поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает Европейская Правда.

"Мы поддержим вступление Финляндии и Швеции в НАТО, но этому предшествует урегулирование споров, и именно поэтому парламентская делегация посетит эти две страны на следующей неделе", - заявила партия Фидес.

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Соратники Орбана не назвали конкретные "споры", но отметили, что Финляндия и Швеция "в последние годы бесчисленное количество раз оскорбляли и обвиняли нашу страну во лжи".

На данный момент 28 из 30 союзников ратифицировали заявку Финляндии и Швеции на вступление в военный союз.

Только Венгрия и Турция еще этого не сделали.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак обратилась к депутатам парламента страны, призвав их ратифицировать вступления Швеции и Финляндии в НАТО «как можно скорее».

16 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пора ратифицировать заявки Швеции и Финляндии о вступлении в Альянс.

Позже в парламенте Финляндии заявили, что проголосуют о вступлении в НАТО, не дожидаясь решения Турции и Венгрии. Премьер-министр Финляндии Санна Марин говорила, что если процедуры провести заранее, то после ратификации всеми странами «вступление в НАТО займет не больше нескольких часов».