Пригласил в Украину. Зеленский провел разговор с Милеем после победы его партии на выборах в Аргентине

Президент Владимир Зеленский в среду, 29 октября, провел телефонный разговор с президентом Аргентины Хавьером Милеем и пригласил его посетить Украину.

«Теплый разговор с Президентом Аргентины Хавьером Милеем. Поздравил Хавьера с победой его партии на парламентских выборах. Аргентина много делает, чтобы достичь успеха и быть сильной, и мы искренне желаем, чтобы и в дальнейшем удавалось реализовывать все необходимые реформы», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пригласил Милея приехать в Украину для продолжения диалога и обсуждения перспектив развития отношений между двумя странами.

«Действительно много проектов можем реализовать вместе. Наши команды будут в контакте», — добавил президент.

26 октября в Аргентине состоялись промежуточные парламентские выборы. Больше всего голосов набрала партия La Libertad Avanza аргентинского президента Хавьера Милея.

Во время промежуточных выборов аргентинцы избирали половину состава нижней Палаты депутатов (127 мест) и треть Сената (24 места).

Reuters писало, что избиратели предоставили Хавьеру Милею мандат «на продолжение радикальной реформы экономики», несмотря на распространенное недовольство его жесткими мерами экономии.

14 октября президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут финансово поддерживать Аргентину, если Милей проиграет на промежуточных парламентских выборах.