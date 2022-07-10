Через два дня после убийства. Партия экс-премьера Японии Абэ уверенно победила на выборах

10 июля, 18:58
Синдзо Абэ (Фото:Toru Hanai / REUTERS)

Синдзо Абэ (Фото:Toru Hanai / REUTERS)

Правящая коалиция Японии уверенно победила на выборах в верхнюю палату парламента, состоявшихся через два дня после убийства влиятельного политика, бывшего премьера Синдзо Абэ.

Об этом сообщает NHK.

По данным экзитпола издания, Либерально-демократическая партия премьер-министра Фумио Кисиды и ее младший партнер по коалиции партия Комей получили более половины мандатов. Ожидается, что они получат от 69 до 83 представителей в 125-местной палате.

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«Очень важно, что мы смогли провести эти выборы вместе в то время, когда насилие пошатнуло основы выборов», — заявил Кисида.

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Агентство Reuters указывает, что выборы в верхнюю палату в Японии обычно являются референдумом по доверию действующему правительству. О его смене речь не идет, потому что это определяет нижняя палата.

Сильный результат выборов усиливает позиции Кисиды и открывает путь к пересмотру пацифистской конституции Японии, а именно девятой статьи, провозглашающей отказ от права ведения войны и создания вооруженных сил.

В пятницу, 8 июля, после покушения скончался экс-премьер-министр Японии, бывший лидер либеральных демократов Синдзо Абэ.

Покушение на него было совершено утром 8 июля в городе Нара. Он получил огнестрельное ранение в правую часть шеи.

Экс-премьер-министра госпитализировали, но не смогли спасти ему жизнь.

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Полиция задержала стрелка. По данным телеканала Nihon TV, это 41-летний бывший служащий морских сил самообороны страны Тецуя Ямагами.

Как сообщали местные СМИ и полиция, бывший военный несколько раз выстрелил в Абэ из самодельного ружья, когда тот выступал с речью на митинге в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента. Задержанный заявил, что недоволен политикой Абэ и им самим, и потому собирался его убить.

Синдзо Абэ занимал должность премьер-министра Японии в 2006—2007 и 2012—2020 годах, он проработал дольше всего на этом посту в истории страны.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Япония Синдзо Абэ Выборы

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