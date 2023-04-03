Партия Додона похвасталась поездкой в Москву для «обмена опытом» 3 апреля, 22:31 Партия Додона и Единая Россия (Фото:socialistii.md)

Партия социалистов пророссийского экс-президента Молдовы Игоря Додона рассказала, что ездила в Москву «обмениваться» опытом с крупнейшей партией России.

Об этом в ПСРМ заявили 3 апреля, сообщает Newsmaker.

Социалисты рассказали, что их делегация во главе с Владом Батринчей встретилась в Москве с представителями Единой России.

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«Стороны обсудили широкий спектр вопросов межпартийного сотрудничества, как обмен политическим опытом, культурно-гуманитарное и региональное сотрудничество, а также взаимодействие в рамках молодежных организаций», — заявили в партии, добавив, что сотрудничают с Единой Россией с 2017 года и это должно способствовать «укреплению дружбы и стратегического партнерства не только между партиями, но и Молдовой и Россией».

18 ноября 2022 года высшая судебная палата перевела из-под домашнего ареста под судебный контроль бывшего президента Молдовы Игоря Додона.