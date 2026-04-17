«Боль и пустота». Орбан в первом интервью после проигрыша на парламентских выборах заявил, что продолжит возглавлять Фидес
Виктор Орбан впервые дал интервью после проигрыша на выборах (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, партия которого недавно проиграла парламентские выборы, заявил, что будет возглавлять Фидес и дальше в оппозиции.
Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Patrióta.
Издание Politico указывает на то, что Орбан говорил в мрачном тоне и описывал последствия результатов парламентских выборов лично для себя.
По словам Орбана, он был убежден, что партия Фидес победит на выборах, поэтому теперь испытывает «боль» и «пустоту». Он подчеркнул, чтобы справиться со стрессом от проигрыша, он много работает, используя работу как «терапию».
При этом Орбан добавил, что он возлагает вину за результат выборов на себя и признал, что его партия не смогла найти правильный подход к тому, как нужно обращаться к электорату.
«Это я лидер партии, и я беру результат на 100% на себя. Я должен признать, что слова оппонента были сильнее», — говорит Орбан.
Но он заверил, что не уйдет с поста руководителя партии. Он отметил, что поражение на выборах требует «полной перезагрузки» Фидес .
«Если мои соратники скажут мне сидеть на скамье запасных — я так и сделаю. Но если они скажут вывести команду на поле как капитан — я буду там», — добавил Орбан.
12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых победила оппозиционная партия Тиса Петера Мадьяра, которая получит большинство места в парламенте — 137. Тогда как партия Орбана Фидес — 55 мест.