«Боль и пустота». Орбан в первом интервью после проигрыша на парламентских выборах заявил, что продолжит возглавлять Фидес

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан , партия которого недавно проиграла парламентские выборы, заявил, что будет возглавлять Фидес и дальше в оппозиции.

Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Patrióta.

Издание Politico указывает на то, что Орбан говорил в мрачном тоне и описывал последствия результатов парламентских выборов лично для себя.

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По словам Орбана, он был убежден, что партия Фидес победит на выборах, поэтому теперь испытывает «боль» и «пустоту». Он подчеркнул, чтобы справиться со стрессом от проигрыша, он много работает, используя работу как «терапию».

При этом Орбан добавил, что он возлагает вину за результат выборов на себя и признал, что его партия не смогла найти правильный подход к тому, как нужно обращаться к электорату.

«Это я лидер партии, и я беру результат на 100% на себя. Я должен признать, что слова оппонента были сильнее», — говорит Орбан.

Но он заверил, что не уйдет с поста руководителя партии. Он отметил, что поражение на выборах требует «полной перезагрузки» Фидес .

«Если мои соратники скажут мне сидеть на скамье запасных — я так и сделаю. Но если они скажут вывести команду на поле как капитан — я буду там», — добавил Орбан.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых победила оппозиционная партия Тиса Петера Мадьяра, которая получит большинство места в парламенте — 137. Тогда как партия Орбана Фидес — 55 мест.