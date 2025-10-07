Стали известны официальные результаты первых парламентских выборов после свержения режима Асада

Об этом сообщает издание Anadolu Ajansı.

Спикер комиссии Навар Наджме на пресс-конференции в Дамаске рассказал, что в Народное собрание избирали две трети депутатов — 140 из 210. Остальные 70 назначит президент Ахмад аль-Шараа.

Реклама

Председатель комитета Мохаммад Таха аль-Ахмад уточнил, что на данный момент избрано 119 кандидатов, тогда как 21 место в провинциях Сувейда, Ракка и Хасака остается вакантным. Эти земли контролируют курды, а в Сувейде происходили столкновения между правительственными войсками и друзскими повстанцами. Дополнительные выборы там планируют после согласования механизма голосования.

Чиновник подчеркнул, что от нового парламента ожидают «критической и революционной деятельности, поддержки и мониторинга деятельности правительства».

Читайте также: Сирия перенесла первые парламентские выборы после свержения режима Асада

В новый состав парламента вошли шесть женщин. Ранее местная избирательная комиссия заявляла, что женщины составляют 14% из более чем 1500 кандидатов. 10 мест получили представители религиозных и этнических меньшинств — среди них курды, христиане и двое алавитов, к которым принадлежит и свергнутый экс-президент Асад.

В воскресенье, 5 октября, в Сирии состоялись первые парламентские выборы после свержения диктаторского режима Башара Асада.

Голосование прошло через систему избирательных коллегий. В голосовании приняли участие 6 000 членов коллегий избирателей из разных провинций, которые определят треть мест в новом парламенте.

Правозащитники считают, что такой формат выборов не отражает реального мнения народа и является слишком централизованным, ведь от выбора 70 депутатов, которых назначит Шараа, зависит, станет ли новый парламент легитимным, или же будет инструментом для принятия решений в пользу действующей власти.

Согласно правилам, кандидаты не должны быть «сторонниками прежнего режима» и не должны пропагандировать раздел.

Падение режима Башара Асада и бегство в Москву

28 ноября 2024 года в Сирии оппозиционные войска начали масштабное наступление, захватывая город за городом. В итоге режим Башара Асада потерпел крах, а сам диктатор в ночь на 8 декабря поспешно бежал из Дамаска в Россию.

13 декабря агентство Reuters, ссылаясь на осведомленных собеседников, писало, что Башар Асад держал свои планы побега из страны в тайне от помощников, чиновников и родственников. За несколько часов до побега в Москву Асад встретился с примерно 30 командирами армии и служб безопасности в министерстве обороны.

Он заверил присутствующих, что российская военная помощь уже в пути, и призвал сухопутные войска «держаться». Однако после этого диктатор уехал не домой, как заявил главе своего офиса, а в аэропорт.

Сейчас временным президентом Сирии является Ахмед аш-Шараа. В апреле 2025 года он сообщал, что Россия отказалась передать сирийского диктатора Башара Асада новым властям Сирии.