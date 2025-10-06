В Сирии состоялись первые парламентские выборы после свержения режима Асада

В воскресенье, 5 октября, в Сирии состоялись первые парламентские выборы после свержения диктаторского режима Башара Асада.

Об этом сообщает Reuters.

Также уточняется, что голосование прошло через систему избирательных коллегий. В голосовании приняли участие 6 000 членов коллегий избирателей из разных провинций, которые определят треть мест в новом парламенте. Он состоит из 210 депутатов. Еще 70 — назначит временный президент Ахмед Хусейн аш-Шараа, бывший боец Аль-Каиды, чьи повстанческие силы свергли Асада в декабре 2024-го.

Реклама

«После объявления предварительных результатов мы подадим отчет президенту республики, чтобы он начал выбирать последнюю треть. Мы также предоставим кандидатам возможность высказать любые возражения», — отметил председатель высшего избирательного комитета Сирии Мохаммед аль-Ахмед.

Читайте также: Сирия перенесла первые парламентские выборы после свержения режима Асада

Власти Сирии уточнили, что провести выборы по прямой процедуре невозможно, ведь из-за гражданской войны многие сирийцы были перемещены внутри страны или сбежали из нее, потеряв документы.

Ссылаясь на проблемы безопасности и политические причины, власти отложили голосование в трех провинциях, где проживают меньшинства, оставив 19 мест в парламенте пустыми до проведения там голосования.

Фото: REUTERS/Mahmoud Hassano

Правозащитники считают, что такой формат выборов не отражает реального мнения народа и является слишком централизованным, ведь от выбора 70 депутатов, которых назначит Шараа, зависит, станет ли новый парламент легитимным, или же будет инструментом для принятия решений в пользу действующей власти.

Согласно правилам, кандидаты не должны быть «сторонниками прежнего режима» и не должны пропагандировать раздел.

Падение режима Башара Асада и бегство в Москву

28 ноября 2024 года в Сирии оппозиционные войска начали масштабное наступление, захватывая город за городом. В итоге режим Башара Асада потерпел крах, а сам диктатор в ночь на 8 декабря поспешно бежал из Дамаска в Россию.

13 декабря агентство Reuters, ссылаясь на осведомленных собеседников, писало, что Башар Асад держал свои планы побега из страны в тайне от помощников, чиновников и родственников. За несколько часов до побега в Москву Асад встретился с примерно 30 командирами армии и служб безопасности в министерстве обороны.

Он заверил присутствующих, что российская военная помощь уже в пути, и призвал сухопутные войска «держаться». Однако после этого диктатор уехал не домой, как заявил главе своего офиса, а в аэропорт.

Сейчас временным президентом Сирии является Ахмед аш-Шараа. В апреле 2025 года он сообщал, что Россия отказалась передать сирийского диктатора Башара Асада новым властям Сирии.