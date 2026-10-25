«Последний друг Путина». В Сербии проходят досрочные парламентские выборы после двух лет студенческих протестов против Вучича

В воскресенье, 25 октября, в Сербии проходят досрочные парламентские выборы на фоне массового студенческого протестного движения, стремящегося отстранить от власти многолетнего лидера-популиста Александара Вучича.

Об этом сообщает Reuters.

Досрочные парламентские выборы, объявленные Вучичем в сентябре, проходят после почти двух лет студенческих демонстраций против коррупции и усиления авторитарных тенденций. Протесты вспыхнули после гибели 16 человек в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в 2024 году.

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По данным агентства, в городах по всей стране у избирательных участков выстроились длинные очереди. По данным социологической службы CeSID, по состоянию на 9:00 по местному времени явка составила 12%, что более чем вдвое превышает показатель в то же время во время предыдущих выборов в 2023 году.

Первые предварительные результаты ожидаются примерно через два часа после закрытия участков в 20:00 по местному времени.

Вучич, ушедший в отставку с поста президента во время второго срока, чтобы баллотироваться на должность премьер-министра, остается влиятельной политической фигурой, отмечает издание.

Как отмечается, внутри страны Вучич пообещал повысить пенсии и зарплаты в государственном секторе, инвестировать в государственную систему здравоохранения и предоставлять субсидии молодым парам. На международной арене он балансирует между сближением с Китаем (одним из главных инвесторов) и Россией (традиционным союзником и главным поставщиком природного газа), одновременно оставляя открытой возможность вступления в ЕС, несмотря на то, что этот процесс зашел в тупик.

Внутренняя программа студентов направлена ​​на искоренение коррупции и улучшение качества образования, однако по поводу своих международных амбиций они высказываются достаточно сдержанно.

По опросу Ipsos, опубликованному в четверг, Сербская прогрессивная партия (SNS) под руководством Вучича имеет поддержку 47% респондентов, тогда как студенческое движение — 40%. В то же время другие опросы свидетельствовали о более высоком уровне поддержки студенческого движения.

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Издание The Telegraph отмечает, что «Вучич был последним надежным другом Владимира российского диктатора Владимира Путина в Европе».

1 ноября 2024 года, когда обрушился бетонный навес возле железнодорожного вокзала Нови-Сада, второго по величине города Сербии, в результате чего погибли 16 человек.

Трагедия была воспринята как показательный пример коррупции и халатности в Сербии. Критики связали катастрофически неудачную реконструкцию вокзала с президентом, тесно связанным с этим проектом.

27 сентября президент Сербии Александр Вучич объявил об уходе с поста главы государства, который занимал с 2017 года. После сложения полномочий он планирует принять участие в кампании перед досрочными парламентскими выборами и претендовать на должность премьер-министра.

Сам Александр Вучич еще в ноябре 2025 года допускал, что парламентские выборы могут состояться раньше запланированного срока, но тогда речь шла лишь о переносе голосования с 2027-го на 2026 год, а не о немедленных досрочных выборах.

В конце июня 2026 года Вучич заявил о намерении досрочно уйти в отставку в течение нескольких недель, после чего в стране должны были состояться одновременные досрочные президентские и парламентские выборы. Согласно Конституции Сербии, второй срок Вучича должен был завершиться в 2027 году.

5 сентября Сербская прогрессивная партия на заседании своего главного комитета выдвинула Александра Вучича кандидатом на пост премьер-министра.