Парламентская Ассамблея ОБСЕ признала Россию спонсором терроризма, а «вагнеровцев» — террористами 4 июля, 21:24 Террористы из ЧВК Вагнер (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во вторник, 4 июля, Парламентская Ассамблея ОБСЕ признала РФ государством спонсором-терроризма, а ЧВК Вагнер — террористической организацией.

Об этом сообщила нардеп Евгений Кравчук.

Кравчук отметила, что члены ПА ОБСЕ приняли итоговую декларацию. По ее словам, в документе говорится, что терроризм представляет одну из наибольших угроз международному миру и безопасности, а действия ЧВК Вагнера от имени российского правительства могут быть справедливо охарактеризованы как террористические. В этом контексте отмечается, что российский диктатор Владимир Путин лично признал, что Вагнер был «полностью финансирован» РФ.

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Кроме того, Кравчук подчеркнула, что в декларации говорится, что государства-члены ОБСЕ должны принять меры против ППК Вагнер, ее аффилированных и правопреемственных структур, в том числе путем объявления их террористической организацией.

Кравчук подчеркнула, что такая формулировка впервые закреплена в официальном документе международной организации.

«Кстати, аналогичный термин „state sponsor of terrorism“ знает и законодательство США, также члены ОБСЕ. Надеюсь, что это решение станет катализатором признания государства-агрессора спонсором терроризма не только в США, но и во всем мире. Ведь терроризм не должен оставаться без внимания и справедливых наказаний», — резюмировала народный депутат.

После однодневного бунта боевиков ЧВК Вагнер российский диктатор Владимир Путин дал «вагнеровцам» три варианта действий, один из которых — ссылка в Беларусь.

30 июня президент Владимир Зеленский на Ставке приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК Севера Сергею Наеву усилить границу с Беларусью. При этом в ВСУ говорили, что сейчас угрозы нового возможного наступления боевиков на Киев нет и это стало бы «самоубийством».

В тот же день СМИ сообщили, что недалеко от белорусского города Осиповичи началась активность на заброшенной военной базе. По данным СМИ, там могут строить полевой лагерь для «вагнеровцев». В сети также публиковали спутниковые фото возможного полевого лагеря боевиков ЧВК Вагнера.

Представитель ГСЧС Андрей Демченко сообщал, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер.