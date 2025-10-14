Парламентская ассамблея НАТО призвала предоставить Украине дальнобойное оружие и ПВО

Ассамблея обратилась к правительствам стран-членов с требованием увеличить инвестиции в оборону (Фото: NATO)

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, в которой призвала страны-члены Альянса предоставить Украине дальнобойное оружие , системы противовоздушной обороны и разрешить наносить удары по целям на территории России.

Об этом говорится в документе, принятом в конце четырехдневной ежегодной сессии в столице Словении Любляне.

В резолюции подчеркивается важность своевременных и непрерывных поставок Украине необходимого вооружения — в частности высокоточного дальнобойного оружия, боеприпасов и систем ПВО. Также члены Ассамблеи призвали усиливать санкционное давление на Россию и подчеркнули, что мир никогда не признает оккупацию украинских территорий.

Реклама

Ассамблея призвала правительства стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону, укрепить безопасность на восточном фланге и к 2035 году довести оборонный бюджет до 5% от ВВП.

Во время своего обращения к участникам Ассамблеи по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников усилить систему противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить энергетическую инфраструктуру от растущих российских атак.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что, несмотря на поражения на фронте, Россия все еще представляет угрозу для всех стран Альянса. Он призвал парламентариев требовать от своих правительств выполнения оборонных обязательств.

Парламентская ассамблея НАТО объединяет представителей 32 стран-членов и партнеров и принимает политические рекомендации для правительств. Следующая сессия Ассамблеи запланирована в Вильнюсе в июне 2026 года.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первые два пакета военной помощи в рамках Перечня приоритетных потребностей Украины (PURL) будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

16 сентября агентство Reuters со ссылкой на двух собеседников писало, что администрация Белого дома одобрила первую помощь Украине в сфере вооружения, оплаченную союзниками.

По словам источников агентства, заместитель министра обороны по вопросам политики США Элбридж Колби утвердил две поставки на 500 млн долларов в рамках механизма PURL.

4 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс запускают новый механизм поддержки Украины — инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Благодаря этому механизму страны-члены НАТО и партнеры смогут финансировать поставки американских вооружений и технологий через добровольные взносы.