Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом 21 ноября, 15:26 Трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство РФ (Фото:Егор Чернев/Facebook)

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, которой признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный Международный трибунал.

Об этом сообщил нардеп от фракции Слуга народа, председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев в Facebook.

«Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии России и признала ее государством-террористом. Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации», — пишет он.

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Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство РФ, отметил нардеп.

Чернев добавил, что кроме того, в резолюции были учтены и другие пожелания Украины:

увеличение поставок Украине вооружения;

разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО;

создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.

Также в резолюции был закреплен принцип, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

«Принятие этой резолюции — это важный политический шаг, отражающий настроения в западных парламентских кругах, а потому влияющий на руководство стран в принятии решений. Также очень радует тот факт, что украинская позиция, как создание трибунала, выплата репараций или признание России государством-террористом, постепенно становится мейнстримом на самых высоких международных площадках», — отметил нардеп.

13 октября ПАСЕ приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.

14 ноября Генассамблея ООН приняла проект резолюциипо выплате Россией компенсации Украине за нанесенный ущерб. За резолюцию проголосовали 94 страны, против — 14, 73 — воздержались.