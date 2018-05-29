29 мая 2018, вторник

Парламентская ассамблея НАТО призвала поддержать Украину и Грузию

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Столтенберг считает, что катастрофа MH17 стала следствием агрессии России против Украины

Столтенберг считает, что катастрофа MH17 стала следствием агрессии России против Украины

Парламентская ассамблея НАТО призвала страны-члены альянса поддержать стремление Украины и Грузии к вступлению в НАТО.

Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам сессии парламентариев НАТО, которая завершилась 28 мая, в Варшаве, сообщает Радио Свобода.

Кроме того, в заявлении содержится призыв предоставить Боснии и Герцеговине план действий о членстве в НАТО.

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Что касается отношений с Россией в декларации сказано, что эта страна является источником возможных угроз, которые являются наиболее серьезными для НАТО - рядом с терроризмом.

Ассамблея призвала к "осмысленному диалогу" с Россией, но в то же время с необходимостью сдерживать возможные угрозы, исходящие от нее.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Варшаве, призвал Россию взять на себя свою часть ответственности за катастрофу Боинга рейса MH17 над Донбассом 17 июля 2014 года, а также к сотрудничеству со следствием, чтобы привлечь виновных к ответственности. По его словам, катастрофа стала следствием агрессии России против Украины.

Кроме того, в ходе саммита ассамблеи НАТО министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что спор между Украиной и Венгрией относительно принятого Киевом образовательного закона об обучении в школе на государственном языке можно решить при содействии генсека альянса.

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