Правительство Японии впервые возглавила женщина

Глава Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити избрана премьер-министром страны. Она стала первой женщиной на этом посту.

Об этом сообщает Kyodo.

Во время голосования в нижней палате парламента Такаити набрала 237 голосов из 465. Главный соперник, лидер Конституционно-демократической партии Есихико Нода получил 149 голосов.

Победа Такаити стала возможной благодаря альянсу КДП с консервативной партией Общество обновления Японии, что обеспечило ей необходимую поддержку. В ближайшее время новый премьер начнет формирование правительства.

Такаичи является политическим ветераном, в свое время она занимала несколько должностей в кабинете министров и была сторонницей экономической политики «абэномики» покойного Синдзо Абэ. Теперь она заменит премьер-министра Шигеру Исибу.

По данным экспертов, новый руководитель наследует общую линию правящей партии, которая сталкивается с геополитическими угрозами и напряженными отношениями с США из-за пошлин на важные экспортные отрасли и оборонные обязательства.

Теперь у Такаити есть менее двух недель, чтобы подготовиться к визиту президента США Дональда Трампа в Японию.