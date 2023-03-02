Венгерский парламент снова отложил ратификацию вступления Швеции и Финляндии в НАТО 2 марта, 19:46 Флаги Финляндии, НАТО и Швеции (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Парламент Венгрии снова отложил голосование о ратификации заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Следующая попытка принять решение будет через две недели.

Об этом сообщает AP.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выступает за присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, но при этом утверждал, что правительства обеих стран «распространяли откровенную ложь» о Венгрии, что вызвало вопрос у законодателей от его партии.

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В интервью 24 февраля Орбан подтвердил, что Венгрия отправит парламентскую делегацию в Швецию и Финляндию, чтобы получить разъяснение, прежде чем ратификация будет вынесена на голосование.

Будапешт с июля 2022 года откладывает парламентскую ратификацию заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

16 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пора ратифицировать заявки Швеции и Финляндии о вступлении в Альянс.

Позже в парламенте Финляндии заявили, что проголосуют о вступлении в НАТО, не дожидаясь решения Турции и Венгрии. Премьер-министр Финляндии Санна Марин говорила, что если процедуры провести заранее, то после ратификации всеми странами «вступление в НАТО займет не больше нескольких часов».