В парламенте Швейцарии одобрили поправку, разрешающую реэкспорт оружия. МИД Украины ждет следующих шагов 7 июня, 14:46 Флаг Швейцарии (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Верхняя палата парламента Швейцарии (Федерального собрания) в среду, 7 июня, одобрила поправку к закону, которая позволит реэкспорт оружия в Украину.

Об этом говорится на сайте парламента.

Поправку поддержали 22 депутата, 17 проголосовали против, еще четверо воздержались.

Другие страны смогут передавать военные материалы стране, где продолжаются боевые действия, если последняя использует свое право на самооборону в соответствии с международным правом. Например, как это делает Украина.



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В любом случае страны, которые покупают оружие, должны будут подписывать декларацию о нереэкспорте. Но через пять лет государствам, которые разделяют ценности Швейцарии и имеют надлежащий режим экспортного контроля, будет позволено ее перепродавать.

Глава МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил верхнюю палату Швейцарии за «важный шаг» для разблокирования реэкспорта оружия.

«Мы с нетерпением ждем следующих шагов. Я благодарен Швейцарии за ее солидарность с Украиной при сохранении нейтралитета», — добавил он.

Берн руководствуется так называемым законом о военных материалах, который запрещает поставлять швейцарское оружие воюющим странам. Правительство Швейцарии может разрешить его реэкспорт только в исключительных случаях: например, если Совет Безопасности ООН осудит полномасштабную войну против Украины, однако у России там есть право вето.

1 июня нижняя палата парламента Швейцарии проголосовала против поправки, позволяющей третьим странам реэкспортировать оружие швейцарского производства, в частности, в Украину.



Ранее, ссылаясь на нейтральный статус, Швейцария последовательно ветировала запросы стран, в частности Испании, Германии и Дании, которые хотели передать ВСУ бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства.

В течение последнего месяца давление на Берн со стороны западных партнеров усилилось, правительство призывают к большей помощи Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал Швейцарию за нейтралитет и вето на поставки боеприпасов.