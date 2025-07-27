В Косово 54 раза подряд депутаты не смогли сформировать парламент

В Косово депутаты снова не смогли сформировать парламент (Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj)

В Косово завершилась последняя, 54-я попытка избрания руководства парламента, но депутаты снова не смогли его сформировать — даже перед истечением 30-дневного срока, установленного Конституционным судом.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Депутаты не смогли избрать председателя парламента и заместителей, чем нарушили установленный Конституционным судом срок — 30-дневный срок для завершения формирования органов законодательной власти.

Общественные организации Косово за несколько часов до заседания призвали депутатов «воспользоваться последним шансом для формирования парламента».

С 15 апреля парламент Косово собирался 54 раза, пытаясь сформироваться и избрать председателя, но не смог собрать необходимое большинство в 61 голос.

«Застой» в процессе формирования парламента связан с отказом ведущих албанских партий поддержать кандидатуру движения Самоопределение на пост председателя парламента — Альбулену Хаджию. Поэтому с 1 мая председательствующий начал предлагать тайное голосование, но против выступали партии, которые ранее были в оппозиции.

На парламентских выборах в феврале победило движение Самоопределение, однако не набрало достаточного количества голосов для самостоятельного формирования новых институтов.

Лидер Социал-демократической инициативы Фатмир Лимаи, на поддержку которого больше всего рассчитывало Самоопределение, после завершения заседания заявил, что будет ждать решения Конституционного суда.