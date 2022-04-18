«Практически единогласно». Парламент Италии поддержал отправку оружия в Украину 18 апреля, 22:02 Цей матеріал також доступний українською Премьер Италии сообщил, что санкции против РФ необходимы, чтобы ослабить агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе (Фото:greghristov/Pixabay)

Парламент Италии поддержал отправку оружия в Украину, сообщил премьер-министр страны Марио Драги в интервью Corriere della Sera.

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«Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно. Условия вопроса ясны: с одной стороны, есть народ, подвергшийся нападению, с другой стороны — армия агрессора», — сказал он.

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Драги добавил, что санкции против РФ необходимы, чтобы ослабить агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Поэтому, по его словам, украинцам нужно помогать оружием напрямую.

«Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение — сообщение, противоречащее нашим европейским ценностям солидарности. Вместо этого мы хотим позволить украинцам защищать себя», — подчеркнул Драги.

Также Драги признал, что поначалу считал вероятной быструю победу России, но теперь «нет никаких признаков того, что украинский народ сможет принять российскую оккупацию».

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала государства-члены ЕС быстро поставить Украине системы вооружений.

Также в Белом доме говорили, что оружие и техника общей стоимостью $800 миллионов из последней партии помощи США для преодоления российской агрессии уже начали поступать в Украину.

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