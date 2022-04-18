«Практически единогласно». Парламент Италии поддержал отправку оружия в Украину

18 апреля, 22:02
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Премьер Италии сообщил, что санкции против РФ необходимы, чтобы ослабить агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе (Фото:greghristov/Pixabay)

Премьер Италии сообщил, что санкции против РФ необходимы, чтобы ослабить агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе (Фото:greghristov/Pixabay)

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Парламент Италии поддержал отправку оружия в Украину, сообщил премьер-министр страны Марио Драги в интервью Corriere della Sera.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

«Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно. Условия вопроса ясны: с одной стороны, есть народ, подвергшийся нападению, с другой стороны — армия агрессора», — сказал он.

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Драги добавил, что санкции против РФ необходимы, чтобы ослабить агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Поэтому, по его словам, украинцам нужно помогать оружием напрямую.

«Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение — сообщение, противоречащее нашим европейским ценностям солидарности. Вместо этого мы хотим позволить украинцам защищать себя», — подчеркнул Драги.

Также Драги признал, что поначалу считал вероятной быструю победу России, но теперь «нет никаких признаков того, что украинский народ сможет принять российскую оккупацию».

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Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала государства-члены ЕС быстро поставить Украине системы вооружений.

Также в Белом доме говорили, что оружие и техника общей стоимостью $800 миллионов из последней партии помощи США для преодоления российской агрессии уже начали поступать в Украину.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Оружие Российская агрессия Италия Война в Украине

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